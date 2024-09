Super Micro Aktie: Volatile Achterbahnfahrt mit KI-Potenzial – Jetzt kaufen?

Die Super Micro Computer-Aktie hat in den letzten Monaten eine dramatische Achterbahnfahrt erlebt. Nach einem fulminanten Anstieg auf fast 1.200 US-Dollar im März 2023 fiel der Kurs bis Anfang September unter 400 US-Dollar. Diese Volatilität ist auf Bedenken hinsichtlich der Margen, Finanzkontrollen und einen kritischen Bericht des Shortsell-Unternehmens Hindenburg Research zurückzuführen. Analysten äußern sich jedoch optimistisch über die Zukunft des Unternehmens. Needhams Analyst N. Quinn Bolton bezeichnet Super Micro als „das coolste Kind in der KI-Stadt“ und sieht in der Aktie ein „Value-Play auf KI“. Er empfiehlt den Kauf mit einem Kursziel von 600 US-Dollar, was einem Potenzial von etwa 37 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Bolton hebt hervor, dass Super Micro in den kommenden Quartalen eine „Show-me-Story“ in Bezug auf die Erholung der Bruttomarge darstellen könnte. Analysten prognostizieren für das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Einnahmen von über 55 Prozent bis 2026 und einen Umsatzanstieg von 83 Prozent im laufenden Geschäftsjahr. Ein entscheidender Vorteil für Super Micro ist, dass weniger als 1 Prozent des Umsatzes mit Produkten erzielt wird, die von chinesischen Kunden verwendet werden, und dass ein erheblicher Teil der Fertigung im Silicon Valley angesiedelt ist. Dies rechtfertigt eine „Premium-Bewertung“ des Unternehmens.

Trotz dieser positiven Aussichten sieht sich Super Micro jedoch mit ernsthaften Vorwürfen konfrontiert. Hindenburg Research wirft dem Unternehmen vor, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben und interne Kontrollen zu umgehen. Zudem wird behauptet, dass einige Kunden aufgrund mangelnder Produktzuverlässigkeit und unzureichendem Service abgesprungen seien. Super Micro hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und die Bilanzprobleme als weitgehend unbedeutend qualifiziert.

Die Unsicherheiten rund um die internen Kontrollen und die Vorwürfe von Hindenburg Research werfen Fragen über die Zukunft des Unternehmens auf. Dennoch glauben viele Analysten, dass die starke Marktposition von Super Micro im Servermarkt, insbesondere im wachsenden KI-Segment, das Unternehmen in eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum versetzt. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Aktie für viele Investoren ein interessantes Investment mit Potenzial.

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 457,3USD auf Nasdaq (21. September 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.