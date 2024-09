RBI verkauft Priorbank: 800 Millionen Euro Verlust und Rückzug aus Belarus!

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat den Verkauf ihrer 88-prozentigen Beteiligung an der belarussischen Priorbank JSC an die Soven 1 Holding aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2024 erwartet. Der Verkauf erfolgt unter Buchwert und wird die RBI voraussichtlich mit einem Verlust von rund 800 Millionen Euro belasten. Dieser Verlust resultiert aus der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Buchwert der Priorbank sowie aus der Neubewertung historischer Währungsverluste.

Die Entscheidung, sich von der Priorbank zu trennen, ist Teil der Strategie der RBI, sich aus den Märkten in Russland und Belarus zurückzuziehen, insbesondere im Kontext des anhaltenden Konflikts in der Ukraine. Die RBI ist seit über 30 Jahren in Russland aktiv, sieht sich jedoch zunehmendem Druck von Investoren und Aufsichtsbehörden ausgesetzt. Der Verkauf der Priorbank wird als Schritt zur Reduzierung der operativen Komplexität und zur Risikominderung in Osteuropa betrachtet.