Ölpreise steigen: Zinssenkung und Konflikte im Nahen Osten treiben an! Am Donnerstag stiegen die Ölpreise, nachdem sie im frühen Handel bereits leichte Gewinne verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 74,57 US-Dollar, was einem Anstieg von 92 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. …