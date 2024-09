BRAIN Biotech: Mega-Deal mit Royalty Pharma – 128,88 Mio. Euro für Deucrictibant!

Die BRAIN Biotech AG hat am 20. September 2024 einen bedeutenden Vertrag mit Royalty Pharma über die Monetarisierung der Lizenzrechte an dem investigativen Pharmawirkstoff Deucrictibant abgeschlossen. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 128,88 Millionen Euro, was die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens deutlich übersteigt. Im Rahmen des Vertrags erhält BRAIN Biotech eine sofortige Vorauszahlung von 18,41 Millionen Euro sowie potenzielle zusätzliche Zahlungen, die sich aus regulatorischen Meilensteinen und umsatzbezogenen Erfolgen ergeben können.

Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, bezeichnete die Vereinbarung als einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Er betonte, dass die Transaktion den Wert der BioIncubator-Projekte des Unternehmens unterstreicht und es BRAIN Biotech ermöglicht, die erwarteten Einnahmen aus dem Deucrictibant-Projekt vorzeitig zu realisieren. Die erhaltenen Mittel sollen genutzt werden, um die Transformation von BRAIN Biotech zu einem führenden Anbieter im Markt für industrielle Enzyme voranzutreiben, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und Life Sciences.