„Aurubis eröffnet erstes Multimetall-Recyclingwerk in den USA – Ein Meilenstein!“

Die Aurubis AG, ein führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler weltweit, hat am 20. September 2024 die Einweihung ihres ersten Multimetall-Recyclingwerks in den Vereinigten Staaten gefeiert. Das neue Werk, Aurubis Richmond, befindet sich in Augusta, Georgia, und stellt einen bedeutenden Schritt in der strategischen Agenda des Unternehmens dar. Mit einer Investition von rund 740 Millionen Euro wurde die erste Sekundärhütte für Multimetall-Recycling in den USA errichtet, die jährlich über 180.000 Tonnen komplexer Recyclingmaterialien wie Leiterplatten und Kupferkabel verarbeiten kann.

Die Eröffnung des Werks wurde von hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft, darunter Georgias Gouverneur Brian P. Kemp, begleitet. Dr. Toralf Haag, Vorstandsvorsitzender von Aurubis, betonte in seiner Ansprache die Rolle des neuen Standorts als Vorreiter im Multimetall-Recycling und dessen Bedeutung für die Stärkung der Unabhängigkeit der amerikanischen Lieferketten. Aurubis Richmond wird nicht nur zentrale Metalle für Schlüsselindustrien bereitstellen, sondern auch über 230 Arbeitsplätze in der Region schaffen.