Infineon: Revolutionäre GaN-Technologie und Kaufempfehlung von UBS!

Infineon hat mit seiner neuen Galliumnitrid-Technologie (GaN) einen bedeutenden Fortschritt erzielt, der die Kosten für energieeffiziente Chips erheblich senkt. Diese Innovation könnte den Halbleitermarkt revolutionieren und Infineon in eine führende Position bringen. GaN-Chips bieten Vorteile wie eine höhere Effizienz und kleinere Bauformen, insbesondere in Ladegeräten, die bis zu 40 % kleiner sein können als herkömmliche Silizium-Lösungen. Infineon produziert GaN-Chips auf 300 Millimeter großen Wafern, was die Produktionskapazität und Kosteneffizienz steigert.

Der Markt für GaN-Chips wird laut einer Analyse von Yole von 260 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen. Infineon ist gut positioniert, um von diesem Wachstum zu profitieren, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Elektromobilität. GaN-Chips könnten den Energieverbrauch in Rechenzentren senken und die Effizienz von Elektrofahrzeugen steigern.

Trotz kurzfristiger Herausforderungen zeigt Infineon eine solide finanzielle Stabilität. Der Umsatz betrug im letzten Quartal 3,7 Milliarden Euro, mit einem Gewinn von 403 Millionen Euro. Der Vorstand erwartet ein Gewinnwachstum von 17 % im Geschäftsjahr 2025 und 26 % im Jahr 2026. Die Bruttomarge hat sich von 36 % im Jahr 2016 auf 45,6 % im Jahr 2023 verbessert, was auf optimierte Produktionsprozesse hinweist.

Infineon investiert stark in Forschung und Entwicklung, um technologisch führend zu bleiben. Im Jahr 2023 flossen fast 2 Milliarden Euro in F&E, was etwa 12 % des Umsatzes ausmacht. Dennoch gibt es Risiken, wie die Abhängigkeit von globalen Lieferketten und den intensiven Wettbewerb in der Halbleiterbranche.

Insgesamt bietet Infineon mit seiner Galliumnitrid-Technologie und der aktuellen Unterbewertung der Aktie eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Die Marktchancen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Elektromobilität und erneuerbare Energien machen Infineon zu einem vielversprechenden Investment für die Zukunft.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,06 % und einem Kurs von 29,11EUR auf Tradegate (20. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.