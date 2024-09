FedEx enttäuscht: Umsatz- und Gewinnprognosen stark nach unten korrigiert!

Der US-Logistikkonzern FedEx hat im ersten Geschäftsquartal 2024 enttäuschende Ergebnisse veröffentlicht und die Umsatz- sowie Ergebnisprognosen nach unten korrigiert. In der Berichtsperiode, die Ende August endete, sank der Umsatz leicht von 21,7 Milliarden auf 21,6 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis fiel von 1,6 Milliarden auf 1,2 Milliarden Dollar. FedEx führte die schwächeren Ergebnisse auf eine geringere Nachfrage nach Priority-Diensten in den USA, einen Arbeitstag weniger im Quartal sowie auf steigende Kosten, insbesondere für Löhne, zurück. Kunden tendieren zunehmend zu günstigeren Standard-Diensten, was die Ertragslage zusätzlich belastet.

Der Nettogewinn belief sich auf etwa 0,8 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von knapp 1,1 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel von 4,55 Dollar auf 3,60 Dollar, was die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlte. Für das Geschäftsjahr 2024/25 rechnet FedEx nun mit einem niedrigen einstelligen prozentualen Wachstum, während zuvor ein Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert wurde. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird nun auf 20 bis 21 Dollar geschätzt, wobei die obere Spanne zuvor bei 22 Dollar lag.