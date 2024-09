Deutsche Telekom: Analysten uneinig über Wachstum und Ausschüttungen!

Die US-Bank JPMorgan und die Privatbank Berenberg haben ihre Einschätzungen für die Deutsche Telekom nach einem Kapitalmarkttag der US-Tochter T-Mobile US aktualisiert. JPMorgan hat die Aktie mit der Einstufung "Overweight" und einem Kursziel von 40 Euro bewertet. Analyst Akhil Dattani hebt hervor, dass T-Mobile US eine starke Botschaft an die Investoren gesendet hat, die auf langfristiges Wachstum abzielt. Dennoch kritisiert er die avisierten Ausschüttungen an die Aktionäre sowie die Ziele für 2025 als schwach.

Im Gegensatz dazu hat Berenberg die Deutsche Telekom mit "Buy" und einem Kursziel von 31 Euro eingestuft. Analyst Usman Ghazi hebt hervor, dass T-Mobile US einen besser als erwarteten Ausblick bis 2027 präsentiert hat. Obwohl die geplanten Ausschüttungen an die Aktionäre unter dem Konsens der Analysten liegen, sieht Ghazi aufgrund eines Mangels an Investitionsmöglichkeiten erhebliches Potenzial für zukünftige Steigerungen im Milliardenbereich.