Commerzbank im Fokus: Übernahmegerüchte und Immobilienpreise im Sinkflug!

Die kanadische Bank RBC hat die Commerzbank in einer aktuellen Analyse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro eingestuft. Analystin Anke Reingen wartet weiterhin auf eine offizielle Stellungnahme der Commerzbank bezüglich der jüngsten Beteiligung der italienischen Unicredit. Sie schätzt die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Übernahme durch Unicredit auf 50 Prozent und erwähnt die Möglichkeit einer "umgekehrten Übernahme", bei der die Commerzbank die deutsche Tochtergesellschaft HVB von Unicredit übernehmen könnte, was den Italienern erlauben würde, ihren Anteil an der Commerzbank zu erhöhen.

Die Bundesregierung, als größter Aktionär der Commerzbank, hat erklärt, dass sie vorerst keine Anteile verkaufen möchte, was die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Übernahme durch Unicredit verringert. Analystin Reingen interpretiert dies als Unterstützung der Unabhängigkeit der Commerzbank durch den Bund. Dennoch bleibt eine Übernahme durch Unicredit nicht ausgeschlossen, könnte jedoch zeitlich verzögert eintreten.

Zusätzlich hat das Statistische Bundesamt am Freitag aktuelle Daten zu den Preisen von Wohnimmobilien in Deutschland veröffentlicht. Diese zeigen, dass die Preise im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent gesunken sind, was den stärksten Rückgang seit rund 60 Jahren darstellt. Experten vermuten, dass sich die Preise stabilisieren könnten, da die Nachfrage nach Immobilienkrediten zuletzt gestiegen ist und die Bauzinsen gesunken sind. Die Commerzbank erwartet, dass die Immobilienpreise in den kommenden Monaten wieder anziehen könnten, auch wenn ein neuer Boom nicht in Sicht ist.

Insgesamt stehen die Entwicklungen rund um die Commerzbank und die Immobilienpreise in Deutschland im Fokus der Finanzmärkte, während die Unsicherheiten über mögliche Übernahmen und die Stabilität des Immobilienmarktes weiterhin bestehen.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 15,34EUR auf Tradegate (20. September 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.