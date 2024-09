NAGA Group AG: Strategische Partnerschaften und 30% Kurssteigerung in Sicht!

Die NAGA Group AG hat kürzlich bedeutende strategische Partnerschaften und Entwicklungen bekannt gegeben, die das Wachstum des Unternehmens fördern sollen. In einem aktuellen Research-Update von NuWays AG wird die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ empfohlen, und das Kursziel wurde von 1,20 EUR auf 1,40 EUR angehoben. Dies entspricht einem potenziellen Aufwärtsspielraum von etwa 30 % basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,08 EUR.

Ein zentrales Element der Wachstumsstrategie ist die neue Sponsoring-Partnerschaft mit Borussia Dortmund (BVB). Diese Kooperation ermöglicht es NAGA, das BVB-Logo in verschiedenen Märkten zu verwenden und die Markenpräsenz bei Heimspielen im Signal Iduna Park zu erhöhen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Markenbekanntheit in Deutschland, dem wichtigsten Markt von NAGA, zu steigern und neue Zielgruppen zu erreichen. Die Kosten für diese Partnerschaft werden auf unter 1 Million EUR pro Jahr geschätzt, was bereits im Marketingbudget berücksichtigt ist.