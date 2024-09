Euro gewinnt an Stärke: EZB setzt Referenzkurs auf 1,1166 Dollar fest!

Am Freitag stieg der Euro im Vergleich zum US-Dollar und wurde von der Europäischen Zentralbank (EZB) auf einen Referenzkurs von 1,1166 Dollar festgesetzt, was einen Anstieg gegenüber dem Donnerstag (1,1156 Dollar) darstellt. Der Dollar kostete somit 0,8955 Euro, während der Euro auch gegenüber anderen wichtigen Währungen zulegte. So wurde der Referenzkurs für einen Euro auf 0,83910 britische Pfund, 161,08 japanische Yen und 0,9486 Schweizer Franken festgelegt.

Der Anstieg des Euro folgt einer Phase der Schwäche, die am Donnerstag beobachtet wurde, als die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel bei 1,1163 Dollar notierte, jedoch unter dem Tageshoch von 1,1178 Dollar blieb. Der Euro hatte zuvor von der deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank Fed profitiert, die am Mittwoch die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte senkte – eine stärkere Maßnahme als von vielen Analysten erwartet. Diese Zinssenkung führte zu einer verringerten Attraktivität des US-Dollars als Anlagewährung.