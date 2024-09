Yankuang Energy übernimmt SMT Scharf: Neue Chancen für Wachstum und Innovation!

Am 19. September 2024 gab die SMT Scharf AG bekannt, dass die Yankuang Energy Group Company Limited, ein bedeutendes Unternehmen aus der chinesischen Energiewirtschaft, eine Mehrheitsbeteiligung von etwa 52,66% an der SMT Scharf AG erworben hat. Der Kaufpreis wurde auf 11,10 EUR pro Aktie festgelegt, wobei die genauen Bedingungen des Verkaufs in einer vorherigen Ad-hoc-Mitteilung erläutert wurden. Diese Transaktion stellt einen strategischen Schritt dar, der die Wachstumsperspektiven der SMT Scharf AG erheblich stärken könnte.

Yankuang ist in verschiedenen Branchen tätig, darunter Bergbau, hochwertige Chemikalien und intelligente Logistik. Der neue Hauptaktionär bringt nicht nur Kapital, sondern auch umfangreiche Branchenkenntnisse mit, die SMT Scharf bei der angestrebten Transformation in die Tunnellogistik und in andere Geschäftsbereiche unterstützen könnten. Volker Weiss, Finanzvorstand der SMT Scharf AG, äußerte sich optimistisch über die Synergien, die durch die Partnerschaft mit Yankuang im Kohlebergbau und darüber hinaus entstehen könnten.