Deutsche Staatsanleihen: Leichte Kursgewinne trotz Fed-Zinssenkung!

Am Donnerstag haben die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht zugelegt, wobei der Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 134,25 Punkte stieg. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug 2,20 Prozent. Die Reaktionen auf die Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte beschlossen hatte, blieben am deutschen Anleihenmarkt jedoch begrenzt. Notenbankchef Jerome Powell hatte es vermieden, ein schnelles Senkungstempo für die Zukunft anzudeuten, was zu einer stabilen Marktentwicklung führte. Die neuen Projektionen der Fed deuten auf zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin, die insgesamt 0,50 Prozentpunkte betragen könnten.

Am Freitag legten die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut leicht zu, der Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 134,47 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,17 Prozent fiel. Der Markt zeigte sich jedoch insgesamt impulsarm. In Deutschland stiegen die Erzeugerpreise im August unerwartet, was Volkswirte nicht vorhergesagt hatten. Diese Erzeugerpreise haben Einfluss auf die Verbraucherpreise, die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Bedeutung sind. In Frankreich blieb das Geschäftsklima im September stabil, was jedoch kaum Auswirkungen auf die Anleihemärkte hatte. Am Nachmittag wurden in den USA keine bedeutenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

Am Freitag Nachmittag gab es dann jedoch einen Rückgang der Kurse deutscher Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,20 Prozent auf 134,00 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,22 Prozent stieg. Der Markt blieb weiterhin ohne klare Impulse. Die Erzeugerpreise in Deutschland hatten zwar unerwartet zugenommen, jedoch blieben die Auswirkungen auf die Anleihemärkte begrenzt. In der Eurozone verbesserte sich das Verbrauchervertrauen leicht, was ebenfalls kaum Einfluss auf die Märkte hatte.

Insgesamt hinterließ die deutliche Zinssenkung der Fed in der laufenden Woche keine nachhaltigen Spuren am deutschen Anleihemarkt, da die Kurse im Vergleich zum Wochenbeginn niedriger notierten. Zudem signalisierten die letzten Äußerungen der EZB, dass bei der nächsten Zinssitzung im Oktober keine weiteren Senkungen zu erwarten sind.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 134,0EUR auf Eurex (20. September 2024, 15:58 Uhr) gehandelt.