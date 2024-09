Überseequartier Hamburg: Eröffnung auf Frühjahr 2025 verschoben!

Die Eröffnung des Überseequartiers in Hamburg, eines der größten Bauprojekte in der Hafencity, wurde erneut verschoben. Ursprünglich für Oktober 2023 geplant, wird das XXL-Bauprojekt nun erst im Frühjahr 2025 eröffnet, wie das Immobilienunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield mitteilte. Diese Verzögerung ermöglicht es, die Inbetriebnahmephase des Projekts abzuschließen, insbesondere in Bezug auf sicherheitstechnische und gebäudetechnische Aspekte wie Brandschutzanlagen.

Das Überseequartier ist ein zentraler Bestandteil der Hafencity, die als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsvorhaben gilt. Auf dem Areal entstehen ein großes Einkaufszentrum mit zahlreichen Geschäften, Büros, ein Kreuzfahrtterminal, Hotels sowie fast 600 Wohnungen. Die Investitionen belaufen sich auf mehr als zwei Milliarden Euro, was die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts unterstreicht.