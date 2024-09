Impact Report 2024: Oikocredit verbessert Leben von 53 Millionen Menschen!

Die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit hat ihren Impact Report 2024 veröffentlicht, der die positiven Effekte sozialer Investitionen auf die Lebensbedingungen wirtschaftlich benachteiligter Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika dokumentiert. Laut dem Bericht haben Oikocredit-Partner den Zugang zu Finanzdienstleistungen für 53 Millionen Menschen verbessert, was einen Anstieg von 42,2 Millionen im Vorjahr darstellt. Mit einem Finanzierungsvolumen von 1.084,7 Millionen Euro konzentriert sich Oikocredit auf inklusives Finanzwesen, nachhaltige Landwirtschaft und erneuerbare Energien. Jessica Bodmann, Geschäftsführerin von Oikocredit Deutschland, betont, dass das Hauptziel der Investitionen seit 50 Jahren die nachhaltige Verbesserung der sozialen Wirkung für benachteiligte Menschen ist.

Der Impact Report 2024 bietet umfassende Leistungsdaten, die in den Kontext der UN-Entwicklungsziele eingeordnet werden. Zu den Schlüsseldaten gehören: 53 Millionen erreichte Kund*innen, ein Portfolio im inklusiven Finanzwesen von 833,4 Millionen Euro, die Finanzierung von rund 4,29 Millionen Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU) sowie die Schaffung oder Erhaltung von 12,7 Millionen Arbeitsplätzen durch KKMU-Partner. Zudem bieten 89 % der Partner im Agrarsektor Schulungen zum Umweltbewusstsein an, und das Portfolio erneuerbarer Energien hat CO2-Emissionen in Höhe von 422.564 Tonnen ausgeglichen. 170.000 Haushalte haben Zugang zu sauberer Energie erhalten.