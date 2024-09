HUBER+SUHNER: Neuer CFO Richard Hämmerli startet 2025 – Was erwartet uns?

Die HUBER+SUHNER AG hat die Nachfolge für die Position des Chief Financial Officer (CFO) geregelt. Richard Hämmerli wurde vom Verwaltungsrat zum neuen CFO und Mitglied der Konzernleitung ernannt, mit Wirkung zum 1. Januar 2025. Er tritt die Nachfolge von Ivo Wechsler an, der seine Funktion zum Ende des Jahres 2024 abgeben wird, um sich auf strategisch ausgerichtete Mandate zu konzentrieren.

Richard Hämmerli bringt umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Finanzfunktionen mit, darunter auch Verantwortung in den Bereichen Human Resources und IT. Derzeit ist er Group CFO der Belimed AG, einem führenden Anbieter im Bereich Medizintechnik, und hat seit Januar 2024 zusätzlich die Rolle des CEO ad Interim inne. Zuvor war er in leitenden Positionen bei Sulzer AG und MCH Live Marketing Solutions AG tätig. Hämmerli hat einen MBA von der Booth School of Business der Universität Chicago und einen Bachelor of Science in Informatik von der Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil.