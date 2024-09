Goldpreisrallye hat noch viel Luft nach oben. Ein Ausblick

Die anhaltende Rekordjagd des Edelmetalls lässt bereits vermuten, dass gegenwärtig vieles passt; zumindest aus bullischer Sicht. Die Leitzinssenkung der Fed vom Mittwoch könnte zudem die Tür in Richtung 3.000 US-Dollar aufgestoßen haben. Selbst das Erreichen der 3.000 US-Dollar noch in diesem Jahr ist mit Blick auf das aktuelle Umfeld nicht kategorisch auszuschließen.

Wohl nur die wenigsten hatten zu Jahresbeginn eine derart dynamische Rallye des Edelmetalls erwartet. Eine positive Entwicklung – ja. Aber eine Rallye in diesem Ausmaß?

Vielzahl von Preistreibern für Gold

Die Rallye steht auf einem soliden Fundament. Diverse Faktoren stützen den Goldpreis. Die sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen sind da nur ein Aspekt. So sanken seit Ende April dieses Jahres unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen von 4,7+ Prozent auf nunmehr 3,7+ Prozent. Der Goldpreis stieg währenddessen um knapp 13 Prozent von etwa 2.300 US-Dollar auf nun 2.600 US-Dollar.

Doch nicht nur die sinkenden Renditen erwiesen und erweisen sich als veritable Preistreiber für das Edelmetall. Die Nachfrageseite, die lange Zeit von den anhaltenden Käufen der Noten- und Zentralbanken bestimmt wurde, ist offenkundig um einen weiteren wichtigen Akteur reicher. Die physisch besicherten Gold-ETF verzeichnen seit wenigen Wochen wieder Kapitalzuflüsse. Zuletzt manifestierte und beschleunigte sich dieser Trend.

Chartcheck

Auch unter charttechnischen Aspekten macht Gold derzeit einen exzellenten Eindruck. Die Jagd nach neuen Rekorden wurde immer wieder von Verschnaufpausen unterbrochen, sodass eine Überhitzung der Bewegung bislang vermieden werden konnte. Die Seitwärtsbewegung in den letzten Wochen, die sich im Bereich um 2.500 US-Dollar abspielte, war eine dieser Verschnaufpausen.

Fazit – Gold weiter nach oben

Sinkende Renditen, ein schwacher US-Dollar und eine anhaltend hohe Nachfrage heizen die Goldpreisrallye weiter an. Die Geopolitik könnte weiteren Treibstoff für die Rallye liefern. Die Lage im Nahen und Mittleren Osten ist äußerst explosiv. Eine Verschärfung dürfte weitere Käufer in das Edelmetall treiben. Der Weg in Richtung 3.000 US-Dollar ist frei. Deren Anziehungskraft dürfte nun stetig zunehmen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte