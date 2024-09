Goldpreis bald bei 3.000 US-Dollar? - dieser Goldexplorer zieht jetzt nach!

Der Goldpreis zieht weiter an und die Experten sind sich fast einig, dass Ende der Fahnenstange ist dabei noch nicht erreicht. Besonders bullish für den Goldpreis sind die Experten der Citigroup und die Fachleute der Bank of America. Beide Bankhäuser prognostizieren einen Goldpreis von 3.000 US-Dollar.

Die Rohstoffstrategen der Bank of America gehen davon aus, dass der Goldpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten die Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze erreichen könnte, sofern die Nachfrage großer institutioneller Investoren deutlich ansteigt. Obwohl die aktuelle Nachfrage noch nicht ausreicht, um einen solch hohen Preis zu rechtfertigen, könnte das Edelmetall dieses Niveau erreichen, da die Federal Reserve die Zinsen gesenkt hat.

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen.

Im ersten Quartal 2024 stiegen die Goldkäufe von institutionellen Investoren um 3 Prozent, was einen Preis von etwa 2.200 US-Dollar pro Unze rechtfertigen würde. Sollten die Käufe um rund 20 Prozent ansteigen, könnte ein Durchschnittspreis von 2.500 US-Dollar pro Unze gerechtfertigt sein, so die Einschätzung der Strategen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der Gold antreibt, ist die Sorge um das globale Finanzsystem, insbesondere angesichts der expansiven Fiskalpolitik der USA. Es wird erwartet, dass das Haushaltsdefizit der USA im Jahr 2024 auf etwa sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen wird. Prognosen zufolge könnten die US-Schulden bis zum Jahr 2030 auf 120 Prozent des BIP anwachsen, ein Niveau, das mit dem von Italien vergleichbar ist.

Da Gold überwiegend in Dollar gehandelt wird, kann das gelbe Edelmetall günstiger eingekauft werden, was zu einem weiteren Anstieg der Nachfrage führen dürfte. Zu guter Letzt dürfen auch die Notenbanken nicht vergessen werden.

Für einige Staaten gilt das gelbe Edelmetall als strategischer Vermögenswert. Experten erklären, dass die Türkei angesichts der schwachen Landeswährung Lira und der hohen Inflation nach Stabilität sucht. Länder wie die Türkei, China oder Indien versuchen durch den Aufbau ihrer Goldreserven unabhängiger vom US-Dollar zu werden. Die Türkei zum weltweit größten Goldkäufer geworden. Laut Daten des "World Gold Council" hat das Land im ersten Halbjahr fast 45 Tonnen Gold erworben.

Welche Aktien profitieren?

Anfang September hatte ich Ihnen im Tagestipp eines der führenden Unternehmen im Bereich Gold-Exploration ans Herz gelegt. Seit diesem Zeitpunkt hat die Aktie von Newmont Mining rund sechs Prozent zugelegt.

Heute stelle ich Ihnen einen weiteren aussichtsreichen Goldwert vor: Endeavour Mining. Das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien ist ein führender Goldproduzent und betreibt Betriebsanlagen im Senegal, in der Elfenbeinküste sowie in Burkina Faso. Es verfügt über ein umfangreiches Portfolio an fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten und Explorationsstandorten im vielversprechenden Birimian Greenstone Belt in Westafrika. Zu den betriebenen Minen zählen unter anderem die Houndé-Mine, die Ity-Mine, die Mana-Mine sowie die Sabodala-Massawa-Mine.

Bis Ende 2023 beliefen sich die Goldreserven der in Betrieb befindlichen Minen und der Entwicklungsprojekte auf etwa 12 Millionen Unzen. Bei einem angenommenen Goldpreis von 2.500 US-Dollar je Unze ergibt sich daraus ein Marktwert von rund 30 Milliarden US-Dollar. An der Börse ist Endeavour aktuell 5,91 Milliarden US-Dollar wert. Zudem gehört Endeavour Mining zu den Produzenten mit den niedrigsten Gesamtkosten in der Branche. Die sogenannten All-in-Kosten betragen bei den Briten 1.189 US-Dollar pro Unze.

Bis Mitte bis Ende 2023 entwickelte sich der Aktienkurs weitgehend parallel zum Goldpreis. Ende 2023 schlugen beide Kurse allerdings unterschiedliche Richtungen ein. Während der Goldpreis weiter in Höhe zog, musste der Kurs von Endeavour ein Problem in der Geschäftsführung verarbeiten.

Der Grund für das Auseinanderdriften der Kurse ist schnell gefunden. Ende 2023 / Anfang 2024 kamen Probleme im Bereich Unternehmensführung und Compliance an Tageslicht. Diese führten dazu, dass im Januar 2024 der damalige Vorstandsvorsitzende Sebastien de Montessus entlassen wurde. Es wurde bekannt, dass im Zusammenhang mit dem Verkauf der Agbaou-Mine im Jahr 2021 eine unregelmäßige Zahlung in Höhe von 5,9 Millionen US-Dollar getätigt wurde. Der Fall wurde durch einen gerichtlichen Vergleich abgeschlossen, bei dem der ehemalige Chef des Konzerns 1,35 Millionen US-Dollar an das Unternehmen zahlte.

Es kehrt wieder Ruhe ein

Mit der Neubesetzung des Managements unter der Leitung von Ian Cockerill, einem erfahrenen Bergbaumanager, der zuvor bei Unternehmen wie Anglo American, Gold Fields und AngloGold Ashanti beschäftigt war, kehrt nun wieder Ruhe und Stabilität ein. Endeavour ist darum bemüht, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, was dem Aktienkurs, neben dem steigenden Goldpreis, neue Impulse geben dürfte.

Zahlen hellen sich auf

Für das zweite Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 556,8 Millionen US-Dollar (ca. 523,4 Millionen Euro), verglichen mit 524,1 Millionen US-Dollar (ca. 492,6 Millionen Euro) im Vorjahr. Der Nettoverlust belief sich auf 65,8 Millionen US-Dollar (ca. 61,8 Millionen Euro), gegenüber einem Verlust von 109,3 Millionen US-Dollar (ca. 102,7 Millionen Euro) im Vorjahr.

In den ersten sechs Monaten des Jahres betrug der Umsatz 1.029,5 Millionen US-Dollar (ca. 967,7 Millionen Euro), verglichen mit 1.005,3 Millionen US-Dollar (ca. 945 Millionen Euro) im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nettoverlust lag bei 86 Millionen US-Dollar (ca. 80,9 Millionen Euro), im Vergleich zu 106,1 Millionen US-Dollar (ca. 99,8 Millionen Euro) im Vorjahr.

Jetzt ist Endeavour an der Reihe!

Im Gegensatz zu den großen Akteuren der Branche setzt Endeavour Mining auf organisches Wachstum durch Exploration. Hier hat der Goldexplorer noch einige Trümpfe in der Hand. Zum Beispiel Lafigué-Projekt. Es hat im laufenden Quartal die kommerzielle Produktion aufgenommen, was eine zusätzliche jährliche Produktion von etwa 220.000 Unzen Gold ermöglicht. Im Vergleich zum Jahr 2023 würde dies ein Produktionswachstum von rund 20 Prozent bedeuten.

Zudem zeigt das Entwicklungsprojekt Assafou bisher vielversprechende Ergebnisse. Es wird erwartet, dass im vierten Quartal 2024 eine Vormachbarkeitsstudie abgeschlossen wird. Damit dürfte Wachstum auf ein paar Jahre gesichert sein.

Kurs spielt auch mit

Hält die Unterstützung bei 18 britischen Pfund, dann dürfte sich die Aktie auf den Weg machen, ihr Hoch aus dem vergangenen Jahr zu knacken. Gelingt ihr das, dann ist der Weg frei für einen noch deutlicheren Kurssprung.

Letzte Zweifel an diesem Weg zerstreuen die Fundamentaldaten von Endeavour Mining. Das für dieses Jahr geschätzte KGV von 23,5 soll laut MarketSreeener im kommenden Jahr auf 9,95 sinken. Im gleichen Zeitraum Zeitraum soll die Dividendenrendite von 3,38 Prozent auf 4,05 Prozent steigen.

Dieses Gesamtpaket räumt Endeavour Mining gute Chancen ein, den Abstand zum Kurs des Goldpreises wieder deutlich zu verkleinert. In den kommenden 12 bis 18 Monaten sehe ich gute Chancen, dass die Aktie an der Marke von 22 britischen Pfund kratzen kann. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von gut 20 Prozent.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!