Alex Fischer revolutioniert die Steuergestaltung für 2024 / Das Next Level Steuer Coaching 6.0 verspricht Strategien für Unternehmer und Selbständige in unsicheren Zeiten (FOTO)

Das Next Level Steuer Coaching ist seit seiner Einführung 2019 eine führendeLösung für die strategische Steuergestaltung in Deutschland. Mit über 6.500Teilnehmern, darunter über 350 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer undRechtsanwälte, hat das Programm seinen Teilnehmern geholfen, insgesamt mehr als618 Millionen Euro an Steuern zu sparen. Das jetzt vorgestellte Next LevelSteuer Coaching 6.0 geht einen Schritt weiter, indem es aktuellesteuerrechtliche Entwicklungen berücksichtigt und neue, praxisorientierteInhalte bietet."In Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten ist es fürUnternehmer wichtiger denn je, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen undihre Steuerlast effektiv zu gestalten", erklärt Alex Fischer, Gründer und Leiterdes Programms. "Mit der Version 6.0 unseres Coachings bieten wir Unternehmerndie entscheidenden Werkzeuge, um ihre Steuerlast gezielt zu minimieren undfinanzielle Stabilität in unsicheren Zeiten zu gewährleisten - denn Steuern sindund bleiben Chefsache."Zu den Neuerungen des Next Level Steuer Coachings 6.0 gehören:- Sofort umsetzbare Steuer-Hacks: Das Modul "Low Hanging Fruits" liefert sofortumsetzbare Steuerstrategien, ideal für Freiberufler, Selbständige undArbeitnehmer.- Erweiterte Module zur Vermögenssicherung: Neue Inhalte, die sich mit demVermögensaufbau, -sicherung und -übertragung wurden hinzugefügt, umUnternehmern in unsicheren Zeiten abzusichern.- Erweiterte Expertenbetreuung: Noch mehr Steuerberater und Experten stehen zurBegleitung der Umsetzung zur Verfügung - ideal für Unternehmer, die keine Zeitfür die detaillierte Steuergestaltung haben.- Internationale Steueroptimierung: Neue Module bieten Strategien fürUnternehmer, die international tätig sind und ihre Steuerstruktur über Grenzenhinweg optimieren möchten."Unsere Teilnehmer schätzen die praktische Anwendbarkeit und die klarenErgebnisse, die unser Coaching liefert. Wir haben das Programm so gestaltet,dass es sich direkt an die individuellen Bedürfnisse unserer Teilnehmer anpassenlässt, sodass jeder den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann", so Fischerweiter.Anlässlich des Launches vom Next Level Steuer Coaching 6.0 erhalten Frühbucherexklusiven Zugang zu zusätzlichen Bonus-Modulen und einer kostenfreienVermögensanalyse. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt und richtet sich andiejenigen, die ihre Steuerstrategie für 2025 frühzeitig auf das nächste Levelbringen möchten.