Irans Präsident hofft auf konstruktiven Dialog mit Westen bei UN

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian will seine Teilnahme an der bevorstehenden UN-Vollversammlung nach eigenen Angaben dazu nutzen, den konstruktiven Dialog mit dem Westen wieder aufzunehmen und zu vertiefen. "Das finale Ziel ist, gemeinsam mit der Weltgemeinschaft für Frieden und Stabilität zu sorgen, und ich hoffe, diesbezüglich auch gute und konstruktive Ergebnisse zu erzielen", sagte der Präsident laut Staatssender IRIB vor seinem Abflug nach New York.

Bei den Verhandlungen mit seinen westlichen Kollegen plant der als moderat geltende Peseschkian, Themen anzusprechen, die zu einer "politischen und wirtschaftlichen Annäherung" zwischen den beiden Seiten führen können. Auch wolle er dafür sorgen, den internationalen Ruf des Irans zu verbessern. Seine Rede vor der UN ist für Dienstag geplant.