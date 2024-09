Mindestens 30 Tote nach Gasexplosion im Iran

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk im Nordostiran sind bislang mindestens 30 Arbeiter ums Leben gekommen. Die Explosion, verursacht durch ein Gasleck, ereignete sich im Kohlebergwerk in der Stadt Tabas. Bei dem Unglück seien 17 weitere Arbeiter verletzt worden, einige von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand, so die hiesigen Behörden laut Staatssender IRIB.

Wegen des starken Rauchs kommen die Rettungsarbeiten laut IRIB nur schleppend voran. Die Behörden befürchten eine noch höhere Opferzahl, da sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Nacht zum Sonntag 70 Arbeiter im Werk befanden. Diese seien noch eingeschlossen, ihre Überlebenschancen werden als gering eingeschätzt./pey/str/DP/he