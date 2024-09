Henlius und Intas erhalten positives CHMP-Gutachten für HETRONIFLY® (in China als HANSIZHUANG zugelassen) auf den europäischen Märkten als Erstlinientherapie für erwachsene Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschritten

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) - - HANSIZHUANG ® (Serplulimab) war der erste

AHMEDABAD, Indien, 22. Sept. 2024 /PRNewswire/ - Intas Pharmaceuticals Limited("Intas") hat bekannt gegeben, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP)der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme abgegebenhat, in der er die Zulassung von HETRONIFLY® (Serplulimab, in China alsHansizhuang zugelassen) auf den europäischen Märkten empfiehlt.Serplulimab, eine Injektion eines rekombinanten humanisierten monoklonalenAnti-PD-1-Antikörpers (mAb), ist der erste innovative monoklonale Antikörper,der von Henlius entwickelt wurde. Die US-Arzneimittelbehörde FDA und dieEuropäische Kommission haben ihm den Orphan-Drug-Status für die Behandlung vonkleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) zuerkannt.Serplulimab wird von Intas über seine Tochtergesellschaft Accord Healthcare Ltd(Accord) in mehr als 30 Ländern in Europa vermarktet werden. Als einer derHauptakteure auf dem globalen Onkologiemarkt verfügt Accord über einlangjähriges Engagement im Bereich der Onkologie mit bewährten kommerziellenFähigkeiten und liefert derzeit etwa eines von drei injizierbarenOnkologiepräparaten in Europa. Diese positive Stellungnahme des CHMP bedeutetfür Henlius und Intas einen weiteren Schritt in Richtung der Bereitstellung vonSerplulimab für Patienten in Europa.Dr. Jason Zhu, Executive Director und Chief Executive Officer von Henlius,erklärte: "Die positive Stellungnahme des CHMP ist ein wichtiger Meilenstein inunseren Bemühungen, die weltweite Verbreitung unserer Produkte zu beschleunigen,und bestätigt den patientenorientierten F&E-Ansatz und das Engagement vonHenlius für eine globale Strategie. Wir freuen uns auf die formelle Zulassungdieser Behandlung in Europa, die den Patienten dort und weltweit mehrBehandlungsmöglichkeiten und Hoffnung bringen wird."Paul Tredwell, Executive Vice President von EMENA bei Accord, sagte: "Ich freuemich sehr über die positive Stellungnahme des CHMP. Dies stärkt nicht nur unserederzeitige Partnerschaft mit Henlius, sondern bedeutet auch, dass Serplulimabauf dem besten Weg ist, Teil der Behandlungslandschaft für Patienten mitkleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium zu werden, die derzeitnur begrenzte Möglichkeiten haben und eine schlechte Prognose haben.