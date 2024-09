UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

BERLIN - Ob Abwrackprämie, ein neuer E-Auto-Bonus oder weniger strenge CO2-Vorgaben - vor dem für Montag geplanten "Autogipfel" von Wirtschaftsminister Robert Habeck mangelt es nicht an Forderungen zur Unterstützung der kriselnden deutschen Autoindustrie. Bei dem Treffen mit Spitzen der Hersteller, Zulieferindustrie sowie Branchenvertretern geht es auch um Maßnahmen, um den schleppenden Elektroauto-Absatz anzukurbeln. Habeck (Grüne) hatte zuletzt weitere Fördermaßnahmen in Aussicht gestellt.

FRANKFURT/BERLIN - Nach dem überraschenden Einstieg der italienischen Großbank Unicredit will Deutschland vorerst keine weiteren Commerzbank-Aktien verkaufen. Das hat der zuständige Lenkungsausschuss in Berlin beschlossen, wie die Finanzagentur des Bundes mitteilte. Das umfasse auch etwaige Aktienrückkäufe der Commerzbank.

Continental will Gummiprodukte Interessenten im vierten Quartal vorstellen

FRANKFURT - Der Zulieferer Continental will das Geschäft mit Gummiprodukten für die Autobranche noch im vierten Quartal potentiellen Käufern und Partnern vorstellen. Das sagte Firmenchef Nikolai Setzer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). Trotz Branchenkrise sei er zudem "zuversichtlich", die Elektroniksparte wie geplant bis Ende kommenden Jahres abzuspalten.

ROUNDUP/Dortmunder Debakel: Sahin und BVB gehen in Stuttgart unter

STUTTGART - Die Dortmunder Profis trotteten mit leerem Blick Richtung Umkleidekabine - begleitet vom Hohn der Stuttgarter Fans. "Schießbude Dortmund", sang der glückselige VfB-Anhang nach dem denkwürdigen 5:1 (2:0) der Schwaben in der Fußball-Bundesliga. Der BVB hatte sich bei der ersten Niederlage mit dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin erschreckend schwach präsentiert, der vermeintliche Meisterkandidat liegt nach der Klatsche bereits fünf Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern München.

Kupferhersteller Aurubis eröffnet neues Recyclingwerk



HAMBURG - Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis hat in den Vereinigten Staaten ein neues Recyclingwerk eröffnet. Aurubis investierte den Angaben nach rund 740 Millionen Euro in das neue Werk in Augusta (Georgia), das unter anderem Leiterplatten und Kupferkabel verarbeiten soll. Weil die industrielle Anlage außer Kupfer auch weitere Metalle produzieren soll, bezeichnet Aurubis sie als Werk für Multimetall. Mehr als 230 Mitarbeiter sollen an dem Standort künftig tätig sein. Im Jahr sollen bis zu 180.000 Tonnen Material verarbeitet werden.

Nach 'Starliner'-Problemen: Boeing wechselt Spartenchef aus

SEATTLE - Nach Ärger mit dem Raumschiff "Starliner" und Problemen bei Rüstungsprojekten wechselt Boeing den zuständigen Spartenchef aus. Ted Colbert werde den Flugzeugbauer verlassen, teilte der neue Boeing-Chef Kelly Ortberg in einer E-Mail an die Mitarbeiter mit. Die Führung solle kommissarisch Steve Parker übernehmen, der bisher für das operative Geschäft zuständig war.

US-Reaktor soll für Microsoft-Rechenzentren wieder ans Netz

LONDONDERRY - Ein Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island wird wieder hochgefahren, um Strom für Rechenzentren von Microsoft zu liefern. Der Software-Riese sagte zu, die produzierte Energie 20 Jahre lang abzunehmen, wie die Betreiberfirma Constellation Energy mitteilte. Es wäre das erste Mal, dass ein stillgelegtes Atomkraftwerk in den USA wieder ans Netz geht.

Presse: Finma führt Geheim-Untersuchung zu Ende von Credit Suisse durch

ZÜRICH - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat laut einem Medienbericht vor rund einem Jahr eine geheime Untersuchung zur gescheitertem Krisenbewältigung bei Credit Suisse (CS) eingeleitet. Diese sei noch immer in vollem Gang, schreibt die "SonntagsZeitung".

145 Welt- und Europapremieren auf Nutzfahrzeugschau



HANNOVER - Die Nutzfahrzeug-Messe IAA Transportation hat in Hannover mit 145 Weltpremieren Akzente gesetzt. Die Messe habe "eindrucksvoll gezeigt, dass unsere Branche den Wandel hin zu klimaneutralen und digitalen Lösungen aktiv mit Investitionen und Innovationen vorantreibt", sagte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, zum Ende der diesjährigen Nutzfahrzeugmesse am Sonntag.

Rechtsstreit in Brasilien: Musks Plattform X lenkt teils ein

BRASÍLIA - Nach der Stilllegung der Kurznachrichtenplattform X in Brasilien hat das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk teilweise nachgegeben und eine rechtliche Vertreterin in dem südamerikanischen Land ernannt. Allerdings forderte Bundesrichter Alexandre de Moraes weitere Dokumente und setzte der Plattform - früher bekannt als Twitter - eine Frist von fünf Tagen, um Unterlagen zur Ernennung der Anwältin Rachel Villa Nova Conceiçao als Rechtsvertreterin von X in Brasilien vorzulegen.

Weitere Meldungen



-SPD und FDP streiten über Vorschlag für neue Abwrackprämie -Verbände: Deutschlandticket nicht teurer machen

-Medien: Israel schließt Al-Dschasira-Büro im Westjordanland -Baden-Württemberg warnt vor zu großer Preiserhöhung beim D-Ticket -Meyer-Werft-Chef: Derzeit kein weiterer Stellenabbau nötig -Auf dem Fahrzeugschein sind Frauen in der Unterzahl

-ROUNDUP: Oder-Pegel steigt - Armstufe 3 am Dienstag erwartet -Halloren will nicht nur Süßes produzieren

-Bosch: Wärmepumpen werden wohl nicht viel günstiger

-Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger wirbt für schwimmende Photovoltaik -ROUNDUP/Iran: Über 50 Tote nach Gasexplosion befürchtet -ROUNDUP: Hersteller von gesunkener Jacht erwägen Klage -Ukraine will Russland bei Drohnenproduktion überflügeln -Deutschlandticket: 49 Euro schon für viele die Schmerzgrenze -Glamour und Gezeter: 25 Jahre Deutscher Fernsehpreis

-ROUNDUP: Italien verhängt Notstand über Hochwasser-Regionen -Ein Toter bei schweren Regenfällen in Japans Erdbebengebiet -ROUNDUP 2/AOK-Chefin: Privatversicherte bei Klinikreform einbeziehen -Katharina Dröge: 49-Euro-Ticket muss preisstabil bleiben -Fischerei-Experte hält manchen Vorschlag für 'Symbolpolitik'°

