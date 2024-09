Downgrade für Value-Klassiker American Water Works: Premium nicht gerechtfertigt

Als Versorger mit langer Historie und verlässlicher Dividende hat sich der US-amerikanische Versorger American Water Works unter Anlegern einen Namen gemacht. In den letzten 15 Jahren konnten die Ausschüttungen kontinuierlich gesteigert werden, um rund 10 Prozent pro Jahr. Mit einem KGV von 28 ist die Bewertung nicht mehr ganz so günstig

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen.

Akutell notiert die Aktie bei rund 147 US-Dollar etwa 26 Prozent unter ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2021. Seit Jahresanfang hat die Aktie rund 11 Prozent zugelegt und bleibt damit hinter der Performance des S&P 500 zurück.

Laut Fowler hat American Water Works über viele Jahre hinweg besser abgeschnitten als regulierte Strom- und Gasunternehmen, was durch die niedrigen Zinssätze begünstigt wurde. Dies führte zu einem relativen Bewertungsaufschlag von rund 90 Prozent im Vergleich zu Strom- und Gasversorgern. Doch dieser Trend hat sich in den letzten Jahren umgekehrt. Die Aktie hat seit 2022 deutlich an Boden verloren, als die Zinsen stiegen und das Gewinnwachstum (EPS) von Wasserunternehmen den Zuwächsen von Strom- und Gasversorgern angenähert wurde.

Auch wenn die Ergebnisqualität von American Water Works sich verbessert habe und das Unternehmen gut aufgestellt sei, bleibe der Bewertungsaufschlag von derzeit 45 Prozent im Vergleich zu Strom- und Gasunternehmen überzogen, so Fowler. Er favorisiert stattdessen Wasserunternehmen mit niedrigeren Bewertungen, wie etwa Essential Utilities (WTRG).

Niedrigere Zinsen allein reichen nicht

Obwohl die Aussicht auf fallende Zinsen American Water Works wieder attraktiver machen könnte, glaubt Fowler, dass weitere Faktoren, wie der zunehmende Zufluss von ESG-Kapital (Umwelt-, Sozial- und Governance-Investments) und die begrenzte Anzahl an Wasserunternehmen, die Prämien für die Branche in die Höhe getrieben haben. Auch wenn die Wasserbranche insgesamt von niedrigeren Zinsen profitieren könnte, sieht Fowler bei der Konkurrenz wie Essential Utilities ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis.

Fowler verweist auch auf die Herausforderungen, denen sich American Water Works im Bereich der Regulierung gegenübersieht. Die Wasserinfrastruktur in den USA steht vor einer gewaltigen Investitionsaufgabe: Die Umweltschutzbehörde (EPA) schätzt, dass in den nächsten 20 Jahren 1,2 Billionen US-Dollar in die Erneuerung und den Ausbau der Wasserleitungen fließen müssen. Strengere Vorschriften, insbesondere in Bezug auf PFAS-Chemikalien, könnten diese Kosten weiter erhöhen. Gleichzeitig müssen Wasserversorger wie American Water Works ihre Preisanpassungen sorgfältig managen, um regulatorische Eingriffe zu vermeiden. Fowler sieht die jüngste Entscheidung in einem Fall aus Pennsylvania als Warnung, dass Versorger ihre Preiserhöhungen behutsam umsetzen sollten.

Fazit: Premium nicht gerechtfertigt

Insgesamt sieht Fowler das Wasserunternehmen gut positioniert, um seine Investitionspläne umzusetzen, doch der Bewertungsaufschlag gegenüber Strom- und Gasunternehmen sei nicht länger gerechtfertigt. Mit einem erwarteten Gewinnwachstum von 7 bis 9 Prozent pro Jahr bleibt American Water Works zwar ein solides Unternehmen, doch der deutliche Bewertungsunterschied zu seinen Branchenkollegen mache die Aktie weniger attraktiv.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion