FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl in Brandenburg:

"Dass die Landtagswahl in Brandenburg doch noch zu einem Rennen mit offenem Ausgang wurde, lag an Ministerpräsident Dietmar Woidke. Ihm und nur ihm ist es zu verdanken, dass die Sozialdemokratie in Brandenburg ihr desaströses Abschneiden in der Europawahl am 9. Juni wie auch die katastrophalen Ergebnisse bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vergessen gemacht hat. . Gleichwohl hat der hohe Einsatz, mit dem der gebürtige Brandenburger den Wahlkampf in seiner Heimat bestritten hat, einen gleich doppelt hohen Preis. Um die SPD vor einem neuerlichen Absturz zu bewahren, musste Woidke zur Bundesregierung im Allgemeinen und Bundeskanzler Olaf Scholz im Besonderen auf größtmögliche Distanz gehen. So betrachtet, geht von der Landtagswahl für die Ampelregierung wie für die SPD die vierte Schockwelle in Folge aus."/yyzz/DP/he