NEW YORK (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zufrieden mit dem Wahlsieg der SPD in Brandenburg gezeigt. "Ist doch super, dass wir gewonnen haben", sagte er während seines Besuchs in New York. "Ich habe es gespürt, dass da was passiert." Scholz ist aus Anlass des UN-Zukunftsgipfels in New York. Die SPD hat den Hochrechnungen zufolge in Brandenburg Platz eins gegen die AfD verteidigt. Damit kann höchstwahrscheinlich Ministerpräsident Dietmar Woidke wieder die Regierung bilden./mfi/DP/zb