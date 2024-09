Erholung von schwachem Wochenabschluss

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen vom Freitag dürfte der Dax wieder stabiler in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 18.821 Punkte.

Nach der am Mittwoch eingeläuteten Zinswende in den USA war der Dax am Donnerstag noch bis auf 19.044 Punkte geklettert. Damit hatte er erstmals die 19.000-Punkte-Marke überschritten. Letztlich schmolz das klare Wochenplus aber noch auf wenige Punkte zusammen. Trotz der neuen Bestmarke ist der Dax also zunächst an der Hürde aus den Zwischenhochs vom Mai und September gescheitert.

Laut dem technischen Analysten Christoph Geyer gibt die Saisonalität auch für die kommenden beiden Wochen noch keine Entwarnung. Prinzipiell sollten die Anleger aber bereits an die Jahresendrally denken, die regelmäßig weit vorher beginne./ag/zb

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 18.712PKT auf Lang & Schwarz (22. September 2024, 18:58 Uhr) gehandelt.