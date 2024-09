Bolt Metals vervierfacht Größe seiner hochgradigen Antimonkonzession New Britain

Vancouver, British Columbia – 16. September 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. („Bolt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BOLT) (FWB: A2QEUB) (OTCQB: PCRCF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch Abstecken eine zusätzliche Mineralkonzessionsfläche von 1.542 Hektar erworben hat, die unmittelbar an sein hochgradiges Antimonprojekt New Britain in der kanadischen Provinz British Columbia („Konzessionsgebiet“) grenzt (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 9. September 2024).

Das erweiterte Konzessionsgebiet New Britain umfasst nun insgesamt 2.035 Hektar. Es erstreckt sich nach Nordosten, Osten und Südosten und beinhaltet die ausgewiesenen Entwicklungszüge des Haupt-Prospektionsgebiets, die regionalen geologischen Formationen und Strukturen sowie Flusssedimente mit anomalen Werten aus der Geochemie-Datenbank der Provinz British Columbia. Im östlichen Teilbereich der Konzession findet sich eine anomale Flusssedimentprobe mit einem Goldgehalt von 99 ppb Au (parts per billion), die in der regionalen Messung im 95. Perzentil und darüber liegt3.

3 (Proben-ID: 082K771019, Lardeau (NTS 082K) Probenneuauswertung (ICP-MS), Geoscience BC Report 2013-04)

Globaler Versorgungsengpass bei Antimon

China setzte zuletzt einen weiteren Schritt, um im Namen der nationalen Sicherheit seine globalen Exporte an kritischen Rohstoffen zu beschränken, und kündigte am 14. August Ausfuhrbeschränkungen für Antimon an. Antimon ist ein wichtiger Rohstoff für die Verteidigungsindustrie, der insbesondere in panzerbrechender Munition, Nachtsichtgeräten, Infrarotsensoren, Patronen, in der Präzisionsoptik sowie in der Elektronikbranche bei Halbleitern, Kabeln und Batterien Anwendung findet. Nach einer Reihe von Exportbeschränkungen im Jahr 2023 im Bereich der Verarbeitungstechnologien für Graphit, Germanium, Gallium und seltenen Erden sorgt diese aktuelle Einschränkung für Alarmstimmung in den Halbleiter-, Elektrofahrzeug- und Verteidigungssektoren, die auf diese Rohstoffe angewiesen sind.

China ist der weltweit führende Antimonproduzent, der 48 Prozent der globalen Produktion und 63 Prozent der US-Importe von Antimon abdeckt. Die Wahrscheinlichkeit von Lieferengpässen bei Antimon ist nun erheblich gestiegen, sodass die Vereinigten Staaten gezwungen sind, möglichst rasch neue Versorgungsketten für Antimon aus anderen Quellen als China sicherzustellen.