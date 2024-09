Gold im Höhenrausch

Weder auf Stunden- noch auf Tagesbasis sind derzeit eindeutige Umkehrmuster zu erkennen, sodass die Rallye beim Gold-Future in den nächsten Tagen noch an 2.662 und darüber 2.701 US-Dollar reichen könnte. Ab der letzten Zielmarke sollten sich Investoren jedoch auf einen möglichen Ausstieg vorbereiten, eine Stopp-Anhebung ist dagegen fortlaufend vorzunehmen. Sollte eine unmittelbare Kehrtwende einsetzen, findet das Metall bei 2.569 und darunter 2.531 US-Dollar entsprechende Unterstützungen vor. Im Idealfall wird das Ausbruchsniveau um 2.475 US-Dollar als Sprungbrett für neuerliche Bestmarken genutzt.

Fazit

Irgendwann findet auch die schönste Rallye einmal ein Ende, idealerweise setzt das Edelmetall Gold nach Abarbeitung der nächsten Kurszielmarken um 2.700 US-Dollar auf 2.475 US-Dollar zurück und stabilisiert sich an dieser Stelle. Dann könnte ein neuerliches Long-Investment auf den Future beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DQ6FYX abgeschlossen werden. Die mögliche Renditechance bei einem Anstieg zurück an 2.701 US-Dollar würde von diesem Niveau aus 70 Prozent betragen. Rechnerisches Ziel des Scheins läge am Ende bei 26,81 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu ermittelten Tiefständen orientieren müssen, die derzeit noch unbekannt sind.