DAX kurzzeitig im Abverkauf

Um das nächste große Kursziel beim DAX bei 19.800 Punkten aktivieren zu können, sollte das Barometer mindestens auf Wochenschlusskursbasis über 19.044 Punkte zulegen. Erste Hinweise würden sich durch entsprechende Tagesschlusskurse oberhalb dieser Barriere ergeben. Möglicherweise wird die Konsolidierung vom Freitag noch ein Stück weit ausgeweitet, Unterstützungen findet das Barometer nun bei 18.634 und darunter um 18.435 Zählern. Sollte eine nachhaltige Stabilisierung an diesen Kursmarken scheitern, könnte das Barometer sogar ein Stück weit in den vorausgegangenen Abwärtstrend eintauchen, sollte aber spätestens am EMA 200 bei aktuell 18.282 Punkten eine Kehrtwende zur Oberseite vollziehen - anderenfalls würde größeres Ungemach drohen.

Aktuelle Lage