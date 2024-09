Starcore meldet zum 30. April 2024 eine Erhöhung der Mineralreserven und Mineralressourcen

23. September 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Starcore Mines International Ltd. (TSX:SAM ) („Starcore“ oder das „Unternehmen“) gibt seine geschätzten Mineralreserven und Mineralressourcen mit Stand zum 30. April 2024 für seine Mine San Martin bekannt, welche sich im mexikanischen Bundesstaat Queretaro befindet. Der Bericht wurde auf SEDAR+ eingereicht und steht auch auf der Website des Unternehmens unter www.starcore.com zur Verfügung.

Es wird geschätzt, dass die nachgewiesenen und wahrscheinlichen (Proven and Probable) Mineralreserven ungefähr 96.298 Unzen Gold und 710.435 Unzen Silber enthalten, was einem Bestand von 104.962 Unzen Goldäquivalent entspricht. Die Schätzungen zu den nachgewiesenen und angedeuteten (Measured and Indicated) Mineralressourcen ergeben ungefähr 97.396 Unzen Gold und 720.623 Unzen Silber, was einem Bestand von 106.185 Unzen Goldäquivalent entspricht. Die geschätzten vermuteten (Inferred) Mineralressourcen belaufen sich auf ungefähr 47.972 Unzen Gold und 355.856 Unzen Silber, entsprechend einem Bestand von 52.312 Unzen Goldäquivalent. Die aktualisierten Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen werden netto von der Produktion aus dem Konzessionsgebiet San Martin gemeldet (siehe untenstehende Tabelle).

Salvador Garcia, COO von Starcore, erklärte: „Ich bin höchst erfreut, unsere Reserven- und Ressourcenschätzung zum Ende des Jahres bekannt zu geben. Anhand dieser aktualisierten Schätzung hat Starcore die Mineralreserven von San Martin seit Beginn des Betriebs im Jahr 2008 erhöht und etwa (bis heute) 286.112 Unzen vor der Erschöpfung der Mine hinzugefügt. Unser Umwandlungsbohrprogramm von 2023 hat es uns ermöglicht, unsere Reserven sowie nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen zu erweitern. Auf Basis der geplanten Umwandlungs- und Explorationsprogramme für 2024 bin ich sehr optimistisch über das Potenzial, im kommenden Jahr mehr Unzen hinzufügen.“

Für 2024 ist zu den Mineralreserven ein Bestand von 104.962 Unzen Goldäquivalent angegeben worden – eine Erhöhung bei den Reserven von 27 % im Vergleich zu der Schätzung für 2022, bei der 82.562 Unzen Goldäquivalent angegeben wurden. In diesem Update wird über karbonatisches Mineral (wie in einer früheren Pressemitteilungen bezeichnet) berichtet, das 49.539 der insgesamt enthaltenen Reserven entspricht. Die metallurgischen Untersuchungen und Prüfungen, die im vorigen Jahr von Kappes Cassiday and Associates in Reno, Nevada (USA) durchgeführt wurden, waren sehr positiv und haben eine Gewinnung von ungefähr 70 % für Gold sowie 55 % für Silber erzielt. Vor diesem starken technischen Hintergrund denken wir, dass wir dieses karbonatisches Erz – welches einen Goldgehalt von etwa 3,1 g/Tonne sowie 20 g/Tonne Silber aufweist – als ein wirtschaftliches Erz einstufen können.

