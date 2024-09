Bolt Metals unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb einer bohrbereiten, hochgradigen Silber-/Kupfer-Liegenschaft und kündigt Privatplatzierung an

Vancouver, British Columbia – 19. September 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. („Bolt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BOLT) (FWB: A2QEUB) (OTCQB: PCRCF) freut sich bekannt zu geben, dass es mit 1436060 B.C. Ltd. („143 BC“) eine unverbindliche Absichtserklärung (die „LOI“) mit Datum vom 17. September 2024 unterzeichnet hat, in der das Unternehmen eine Übernahme von 143 BC, das die Liegenschaft Silver Switchback (die „Liegenschaft“) in der Bergbauregion Omineca in British Columbia besitzt, in Erwägung zieht (die „vorgeschlagene Transaktion“).