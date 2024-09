Goldman senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 65 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 87 auf 65 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George Galliers kürzte seine Schätzungen für die Stuttgarter am Freitagabend nach der Gewinnwarnung des Autobauers deutlich. Mit der Abschwächung des wichtigen Absatzmarkts China gerate die Luxusstrategie ins Wanken. Galliers wartet gespannt auf das Strategie-Update im vierten Quartal./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 55,24EUR auf Tradegate (23. September 2024, 08:50 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 65 Euro



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was eine Steigerung von +19,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer