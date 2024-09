FluoRok erhält 7,7 Mio. £ (9,8 Mio. $), um die Sicherheit und Nachhaltigkeit der fluorchemischen Produktion zu verbessern

OXFORD, England, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- FluoRok, ein in Oxford ansässiges Start-up-Unternehmen, hat 7,7 Millionen Pfund aufgebracht, um neuartige fluorchemische Reagenzien und Batterieelektrolytsalze in großem Maßstab herzustellen und zu vermarkten. Die überzeichnete Finanzierungsrunde wurde von BGF zusammen mit dem Green Generation Fund angeführt und umfasste den Batteriespezialisten Volta Energy Technologies, aktuelle Investoren (Oxford Science Enterprises und University of Oxford), Excellis Holding und Angels.

Das 2022 gegründete Unternehmen FluoRok ist ein Spin-off der Universität Oxford, die ein innovatives, patentiertes Verfahren für den Zugang zu Fluorchemikalien entwickelt hat – Chemikalien, die das Element Fluor enthalten und für die globale Energiewende, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelversorgung von zentraler Bedeutung sind.