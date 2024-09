Zinssenkung stützt den Kurs im Vorfeld!

Am Donnerstag letzter Woche wurden Verhandlungen publik, wonach Vonovia mit seiner Tochter Deutsche Wohnen Verhandlungen über ein vollständiges Übernahmeangebot aufgenommen hat. Konkret strebt Vonovia einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an. Dieser Schritt erfolgt etwa drei Jahre nach der Übernahme, wobei eine Wartefrist von dieser Dauer zugesagt wurde. Neben der Entschädigungshöhe für die verbleibenden Aktionäre wird sich die Transaktion verwässernd auf den Gewinn von Vonovia auswirken. In diesem Kontext hat das Analyseunternehmen Warburg Research die Bewertung für Vonovia dennoch auf "Kaufen" belassen und ein Kursziel von 40,20 Euro festgelegt. Die Aktie von Vonovia reagierte am vergangenen Donnerstag entgegen der allgemeinen Marktstimmung mit einem Rückgang um etwa 3,20 Prozent auf 31,92 Euro.

