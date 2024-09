Hisbollah versteckte Marschflugkörper in Wohnhaus

Die Waffe sei in einem Wohnhaus im Süden des Libanons versteckt gewesen. Hisbollah-Kämpfer hätten eine Wand des Hauses durchbrochen und einen Angriff mit dem Marschflugkörper vorbereitet. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah hat nach Darstellung der israelischen Armee versucht, einen in einem Wohnhaus versteckten Marschflugkörper gegen Israel einzusetzen. Es handele sich um eine Rakete aus russischer Produktion mit einem rund 300 Kilogramm schwerem Sprengkopf und einer Reichweite von bis zu 200 Kilometern, sagte ein israelischer Militär im Gespräch mit Journalisten.

Israel hat der Hisbollah mehrfach vorgeworfen, Kämpfer und Waffen in bewohnten Gegenden zu verstecken. Libanons derzeit sehr schwache Regierung, die über das Arsenal der mächtigen Miliz keine Handhabe hat, wies solche Vorwürfe in der Vergangenheit zurück.

"Wir haben das Haus zerstört und die Terroristen in der Nähe getötet", sagte der Militär. Die Rakete sei vermutlich von Syrien aus in den Libanon geschmuggelt worden. Insgesamt habe die Hisbollah binnen knapp eines Jahres mehr als 8800 Raketen und Drohnen auf israelisches Gebiet gefeuert. Der Militär wollte nicht sagen, wie viele Raketen die Hisbollah im Arsenal hat. Vor Beginn der Hisbollah-Angriff am 8. Oktober 2023 lagen die Schätzungen bei 150.000./jot/DP/zb