Apollo oder Qualcomm: Wer steigt bei Intel ein?

Unterdessen hat Konkurrent Qualcomm Gespräche mit Intel aufgenommen, um eine mögliche freundliche Übernahme des gesamten Unternehmens zu erörtern. Wie am Freitag bekannt wurde, befinden sich die Gespräche noch in einer frühen Phase und könnten jederzeit scheitern. Weder Intel noch Apollo oder Qualcomm haben bisher Stellung zu den aktuellen Berichten genommen.

Wie Bloomberg am Montagmorgen meldet, hat der Private-Equity-Riese Apollo Global Management ein milliardenschweres Investitionsangebot für Chip-Konzern Intel abgegeben. Insidern zufolge ist der Vermögensverwalter bereit, bis zu 5 Milliarden US-Dollar in den angeschlagenen Chiphersteller zu investieren. Dies wird als Vertrauensbeweis in Intels laufende Restrukturierungsstrategie unter CEO Pat Gelsinger gewertet.

Die Intel-Aktie war am Freitag nach Bekanntwerden der Qualcomm-Gespräche bereits um mehr als 3 Prozent gestiegen. Die Qualcomm-Aktie ist seit Anfang 2024 bereits um mehr als 17 Prozent gestiegen, während Intel mehr als die Hälfte an Marktwert eingebüßt hat. Qualcomms Marktkapitalisierung ist mit 190 Milliarden US-Dollar mittlerweile doppelt so hoch wie die des einstigen Branchenführeres Intel.

Das Silicon-Valley-Urgestein befindet sich aktuell in einer Umbruchphase, nachdem die Marktwertverluste und schwachen Quartalsergebnisse in der Branche für Verunsicherung gesorgt haben. Die schlechten Nachrichten rissen zuletzt nicht ab. Pläne für ein Werk in Sachsen-Anhalt wurden auf Eis gelegt. Spekulationen um eine Abspaltung der Foundry-Sparte und eine Kooperation mit Amazon hatten der Aktie in der vergangenen Woche wieder etwas Leben eingehaucht.

Für Apollo wäre ein Engagement bei Intel nicht das erste Investment im Chipsektor: Bereits 2022 beteiligte sich die Investmentfirma an einer 900-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde für Speicherproduzent Western Digital.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion