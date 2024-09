München (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen könnten die deutschen Exporte in die USA deutlich sinken. Das zeigen am Montag veröffentlichte Simulationen des Ifo-Instituts und von Econpol Europe für den Fall, dass Trump sein Wahlkampfversprechen umsetzt, neue Zölle einzuführen.



Der Rückgang könnte demnach bei 14,9 Prozent liegen. Besonders betroffen wären die deutschen Auto-Exporte in die USA mit -32 Prozent und die Pharma-Exporte dorthin mit -35 Prozent. Die deutschen Exporte nach China könnten insgesamt um knapp 9,6 Prozent zurückgehen. Das Szenario der Ökonomen umfasst Zölle durch die USA von 60 Prozent auf Waren aus China und von 20 Prozent auf Waren aus allen anderen Ländern.









Gleichzeitig könnten durch umfangreiche US-Zölle die deutschen Exporte nach Kanada (3,3 Prozent), Mexiko (3,1 Prozent) und innerhalb der EU (0,4 Prozent) steigen, während sich die deutschen Exporte in die übrigen Länder der Welt kaum verändern (+0,2 Prozent). Insgesamt könnten die deutschen Exporte um rund zwei Prozent zurückgehen. Dies entspräche einem Rückgang der deutschen Exporte von 35 Milliarden Euro (in Preisen von 2023). Die größten Exportverluste hätten der Analyse zufolge die deutsche Autoindustrie (-4,9 Prozent) und die Pharmaindustrie (-4,7 Prozent) zu verzeichnen.



US-Zölle auf China würden sich auch negativ auf die chinesische Nachfrage nach Zwischenprodukten aus Deutschland auswirken. Dies ist einer der Gründe für die starken Rückgänge der deutschen Exporte nach China im Falle von US-Zöllen. "Grundlage für unsere Berechnungen sind einseitige Handelszölle durch die USA, wie sie Trump im Wahlkampf angekündigt hat. Sollten andere Länder, wie China, als Reaktion Gegenzölle erheben, wären die negativen Auswirkungen auf Deutschland deutlich größer", sagte Ifo-Forscher Andreas Baur.



