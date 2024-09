JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 265 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Etwas längere Lieferzeiten für das neue iPhone 16 deuteten auf eine gesunde Nachfrage hin, auch wenn diese wohl etwas schwächer sei als zum Ende des vergangenen Jahres, schrieb Analyst Samik Chatterjee in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2024 / 20:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2024 / 08:00 / EDT