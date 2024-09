Analyst erhöht Kursziel bei dieser Mondaktie um 50 Prozent

Intuitive Machines hat vergangene Woche bekanntgegeben, dass die NASA dem Unternehmen den Auftrag für das Near Space Network für Kommunikations- und Navigationsdienste für Missionen im erdnahen Weltraum erteilt hat.

Die Intuitive-Aktien stiegen nach dieser Nachricht sprunghaft an und schlossen am Mittwoch mit einem Plus von 38,3 Prozent und am Donnerstag um 24,2 Prozent höher, bevor Anleger am Freitag erste Gewinne mitnahmen.