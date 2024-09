VeriPark erhält den Microsoft Business Applications 2024/2025 Inner Circle Award und wird Mitglied im Partner Advisory Council

LONDON, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- VeriPark, ein Microsoft Solutions Partner in der Finanzdienstleistungsbranche, wurde für den Business Applications 2024–2025 Microsoft Inner Circle und den Microsoft Financial Services Partner Advisory Council ausgewählt.

Die Teilnahme am Inner Circle basiert auf Vertriebserfolgen, die VeriPark in die Spitzengruppe des globalen Partnernetzwerks von Microsoft Business Applications bringen. Die Mitglieder des Inner Circle sind dafür bekannt, dass sie durch die Bereitstellung innovativer Lösungen, die Unternehmen zu Höchstleistungen verhelfen, Spitzenleistungen erbringen.