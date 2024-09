China senkt Zinsen, Autogipfel von Habeck sinnlos!

China senkt (in Reaktion auf die Fed) die Zinsen, zumal die wirtschaftliche Lage im Reich der Mitte immer schwieriger wird - und das trifft vor allem die deutsche Autoindustrie vor dem von Habeck einberufenen Autogipfel. Wie soll bei diesem Autogipfel eine Lösung erreicht werden, wenn die planwirtschaftliche Politik von Habeck doch eines der zentralen Probleme ist? Die Politik fördert das "am Markt vorbei-Produzieren" der Autoindustrie mit ihren unrealistischen Wunschzielen - und nun soll wieder staatlich eingegriffen werden, um den bereits eingetretenen Schaden wieder zu minimieren. Das ist die Logik der Interventions-Spirale: er erste Eingriff macht einen zweiten Eingriff erforderlich, dann den dritten und so weiter. China aber ist wohl absehbar für die deutsche Autoindustrie verloren..

Hinweise aus Video: