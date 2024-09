KI und Innovationen, Experten und zukunftsweisende Themen (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- INTERGEO 2024 in Stuttgart beginnt am 24. September

- Keynotes zu Erdbeobachtung, Klimaschutz und KI

- Mehr als 100 Vortragende / Alle wichtigen Themen der Branche

- 600 Aussteller präsentieren neueste Technologien



Vom 24. bis 26. September 2024 findet in der Messe Stuttgart die INTERGEO statt,

das weltweit wichtigste Event für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.

CONFERENCE und EXPO sind die Plattform für die internationale Geo-Community und

zeigen, warum Geoinformationen in unserer modernen Welt unverzichtbar sind.









Der Präsident des DVW e.V., Prof. Dr.-Ing. Rudolf Staiger, wird am 24. September

um 9:30 Uhr die Conference eröffnen und blickt mit Vorfreude auf die anstehenden

Tage: "Die INTERGEO bietet nicht nur Einblicke in die neuesten Technologien,

sondern auch die einmalige Möglichkeit, sich mit internationalen Experten

auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Für die Geoinformationsbranche

ist die INTERGEO 2024 ein absolutes Muss - ein Ort, an dem wegweisende Vorträge

und innovative Lösungen im Mittelpunkt stehen."



Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für

Heimat, wird in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung der Geoinformationen für

politische und gesellschaftliche Entscheidungen hervorheben - insbesondere mit

Blick auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel, die Urbanisierung und

die Sicherung von Ressourcen.



Keynotes und Schwerpunktthemen



Ein besonderes Highlight des ersten Veranstaltungstags ist die Keynote von Dr.

Walther Pelzer, Präsident des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Unter dem Titel "Erdbeobachtung für die Erde im Wandel - globales Monitoring und

lokales Handeln" beleuchtet er die Rolle der Erdbeobachtung bei der Bewältigung

des Klimawandels. Dr. Pelzers Keynote auf der INTERGEO 2024 ist ein essenzieller

Beitrag darüber, welche Rolle Geodäsie und Geoinformation im Hinblick auf den

globalen Klimaschutz spielen. Seine Expertise und die Aktivitäten des DLR

betonen, dass Erdbeobachtung unverzichtbar für den Klimaschutz ist und durch

fortschrittliche Raumfahrtprogramme die notwendige Infrastruktur geschaffen

wird, um auch zukünftige Herausforderungen im Klimawandel erfolgreich zu

bewältigen.



Dr. Burkhard Boeckem, CTO von Hexagon AB , wird ebenfalls in seiner Keynote über

technologische Innovationen sprechen. Er prognostiziert: Wenn KI, digitale

Zwillinge und präzise Geodaten zusammenkommen, entsteht eine bessere Welt dank

fundierter Entscheidungen und effizienter Prozesse. Seite 2 ► Seite 1 von 3



