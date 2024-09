KI in der Arbeitswelt. 59 Prozent der Arbeitnehmenden blicken mit Sorgen in die Zukunft und geben Führungskräften durchwachsene Noten. (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Sechs von zehn Arbeitnehmenden in Deutschland sind

wegen der Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz

beunruhigt. Hauptsorge ist dabei die Angst vor schlagartigen Veränderungen des

Arbeitsalltags. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der ManpowerGroup Deutschland.



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativen Studie hat die ManpowerGroup in

Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut YouGov 1.504 Personen ab 18 Jahre in

Deutschland speziell zu Themen rund um KI am Arbeitsplatz befragt*. Die Erhebung

verdeutlicht, dass jüngere Beschäftigte (18-24 Jahre) und Arbeitnehmende in

Ostdeutschland besonders große Bedenken** haben.







junge Mitarbeitende im Alter von 18 bis 24 Jahren fragen sich, wie die neue

Technologie ihren Arbeitsalltag verändern wird: Ganze 73 Prozent machen sich

Sorgen hinsichtlich der Einführung von KI. Bei ihnen überwiegt vor allem die

Angst, nicht genug geschult und gefördert zu werden (23 Prozent). Auch in der

Altersgruppe der 25-34-Jährigen ist die Skepsis hoch (69 Prozent). Diese Young

Professionals stechen ebenso bei einer anderen Sorge hervor: Zu 19 Prozent sagen

sie, dass sie fürchten, den Anschluss an die Entwicklung zu verlieren.



Mit zunehmendem Alter nehmen die Bedenken jedoch ab: Bei den über 55-Jährigen

gibt die Hälfte der Befragten an, sich keine Sorgen zu machen. So sind es in

dieser Altersgruppe nur 4 Prozent, die Angst haben, ihren Job zu verlieren, aber

jeweils jede*r Zehnte im Alter von 18-44 Jahren.



Regionale Unterschiede: Beschäftigte im Osten besonders skeptisch



Neben den Altersunterschieden zeigt die Umfrage auch regionale Differenzen: In

Ostdeutschland sorgen sich 63 Prozent der Beschäftigten wegen der Einführung von

KI, während es im Westen 58 Prozent sind. In Berlin und dem Saarland sind die

Befragten vergleichsweise unbesorgt - nur 25 Prozent machen sich hier Gedanken

über die künftige Arbeitswelt mit KI. In Rheinland-Pfalz jedoch sorgt sich die

Hälfte der Teilnehmenden um die Auswirkungen der KI-Einführung.



"Unsere Umfrage zeigt, dass viele Beschäftigte in Deutschland die Chancen von

Künstlicher Intelligenz sehen, den technologischen Wandel durch KI gleichzeitig

aber auch mit Skepsis betrachten", ordnet Iwona Janas, Country Manager der

ManpowerGroup Deutschland, die Ergebnisse ein. "Besonders junge Mitarbeitende

äußern den Wunsch nach stärkerer Unterstützung und gezielter Schulung durch ihre

Arbeitgeber, um sich besser auf diese Transformation vorbereiten zu können.

Unternehmen sollten proaktiv handeln und durch klare Strategien und

Bildungsangebote für mehr Sicherheit sorgen und so den Übergang in die Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Meta Platforms (A) Aktie Beiträge: 12.859 Beiträge: Interessant ist, dass die Angst vor Veränderungen mit dem Alter abnimmt. Geradejunge Mitarbeitende im Alter von 18 bis 24 Jahren fragen sich, wie die neueTechnologie ihren Arbeitsalltag verändern wird: Ganze 73 Prozent machen sichSorgen hinsichtlich der Einführung von KI. Bei ihnen überwiegt vor allem dieAngst, nicht genug geschult und gefördert zu werden (23 Prozent). Auch in derAltersgruppe der 25-34-Jährigen ist die Skepsis hoch (69 Prozent). Diese YoungProfessionals stechen ebenso bei einer anderen Sorge hervor: Zu 19 Prozent sagensie, dass sie fürchten, den Anschluss an die Entwicklung zu verlieren.Mit zunehmendem Alter nehmen die Bedenken jedoch ab: Bei den über 55-Jährigengibt die Hälfte der Befragten an, sich keine Sorgen zu machen. So sind es indieser Altersgruppe nur 4 Prozent, die Angst haben, ihren Job zu verlieren, aberjeweils jede*r Zehnte im Alter von 18-44 Jahren.Regionale Unterschiede: Beschäftigte im Osten besonders skeptischNeben den Altersunterschieden zeigt die Umfrage auch regionale Differenzen: InOstdeutschland sorgen sich 63 Prozent der Beschäftigten wegen der Einführung vonKI, während es im Westen 58 Prozent sind. In Berlin und dem Saarland sind dieBefragten vergleichsweise unbesorgt - nur 25 Prozent machen sich hier Gedankenüber die künftige Arbeitswelt mit KI. In Rheinland-Pfalz jedoch sorgt sich dieHälfte der Teilnehmenden um die Auswirkungen der KI-Einführung."Unsere Umfrage zeigt, dass viele Beschäftigte in Deutschland die Chancen vonKünstlicher Intelligenz sehen, den technologischen Wandel durch KI gleichzeitigaber auch mit Skepsis betrachten", ordnet Iwona Janas, Country Manager derManpowerGroup Deutschland, die Ergebnisse ein. "Besonders junge Mitarbeitendeäußern den Wunsch nach stärkerer Unterstützung und gezielter Schulung durch ihreArbeitgeber, um sich besser auf diese Transformation vorbereiten zu können.Unternehmen sollten proaktiv handeln und durch klare Strategien undBildungsangebote für mehr Sicherheit sorgen und so den Übergang in die