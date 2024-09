Ostmitteleuropa braucht Innovation für neues Wachstumsmodell

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wien (ots) - Mehr F&E für EU-Mitglieder der Region notwendig; ausländischesKnow-how und Aufbau industrieller Cluster bei Hochtechnologien entscheidend;Irland und Singapur als VorbilderDie ostmitteleuropäischen EU-Mitglieder (EU-CEE) Polen, Tschechien, Slowakei,Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland und Litauenhaben seit den frühen 2000er-Jahren einen beeindruckenden ökonomischenAufholprozess hingelegt. Das bisherige Erfolgsmodell, als "verlängerte Werkbank"westlicher Konzerne arbeitsintensive Produktionsschritte zu übernehmen, stößtaber zunehmend an seine Grenzen. Zu dieser Schlussfolgerung kam das WienerInstitut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) 2021 in einer Studiefür die Friedrich-Ebert-Stiftung (https://wiiw.ac.at/p-5987.html) . In einer2023 veröffentlichten Folgestudie (https://wiiw.ac.at/p-6582.html) hat das wiiwdaher untersucht, was den Staaten der Region dabei helfen könnte, dieser "MiddleIncome Trap" zu entkommen. Fazit: Die EU-CEE-Länder brauchen eine neueIndustriepolitik, die diesen Namen auch verdient. " Das verdeutlicht auch derkürzlich erschienene Bericht des ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi zurZukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Draghi mahnt darin zurecht eineeuropäische Industriepolitik und massive Investitionen in Schlüsseltechnologienan", sagt Zuzana Zavarská, Ökonomin am wiiw und Co-Autorin einer neuen Studiezum Thema.Gelingen kann eine europäisch koordinierte und auf die spezifischen Bedürfnisseund Stärken des jeweiligen Landes ausgerichtete Industriepolitik aber nur mittechnologischer Innovationskraft. Im letzten Teil seines Forschungsprojekts fürdie Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich das wiiw daher angesehen, wie dieEU-CEE-Länder Innovations-Ökosysteme etablieren könnten, die es ihnenermöglichen, technologisch und wirtschaftlich zu den globalen Spitzenreiternaufzuschließen. "Entscheidend wird dabei sein, die Spitzentechnologien von imLand tätigen ausländischen Konzernen - siehe Autoindustrie - für die heimischenUnternehmen nutzbar zu machen und technologische Spillover-Effekte zugenerieren", sagt Zuzana Zavarská und verweist auf die Erfolgsgeschichten Irlandund Singapur, denen Ähnliches in der Vergangenheit gelungen sei.Region hinkt bei Innovation hinterherDabei stehen die EU-Länder in Ostmitteleuropa vor kolossalen Herausforderungen."Vor allem geben sie viel zu wenig Geld für Forschung und Entwicklung aus, wasihre Fähigkeit zur Innovation beeinträchtigt", analysiert Zavarská. Zwar steigendie F&E-Ausgaben in der Region langsam an, insbesondere in Polen, Tschechien undKroatien. Dennoch liegen alle Länder der Region weit unter dem offiziellen