Stimmungsdaten deutet überraschend auf Schrumpfung hin

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September deutlich stärker eingetrübt als erwartet. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel einer ersten Berechnung zufolge um 2,1 Punkte auf 48,9 Zähler, wie S&P am Montag in London mitteilte. Der Wert sackte damit erstmals seit Februar wieder unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten, was auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in dem gemeinsamen Währungsraum hindeutet. Analysten hatten hingegen im Schnitt eine Stimmungseintrübung auf lediglich 50,5 Punkte erwartet.

Zu dem Rückgang beigetragen habe der stärkste Rückgang der Auftragseingänge seit Januar, hieß es von S&P. Da auch die Auftragsbestände mit beschleunigter Rate abgenommen hätten und die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist auf ein Zehn-Monatstief gesunken seien, habe es den zweiten Stellenabbau in Folge gegeben.