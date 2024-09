PayPal-Aktie: Das sieht richtig gut aus – Chance auf 83,7 Prozent!

Angetrieben von der Jumbo-Zinssenkung der US-Notenbank gelang den Anteilen in der vergangenen Woche sogar der höchste Stand seit eineinhalb Jahren. Das weckt bei vielen Marktteilnehmenden Begehrlichkeiten und sorgt für eine hohe Aktivität in der Aktie – was nicht zuletzt auch an der konstruktiven technischen Ausgangslage liegen dürfte.

Wird das mit der von vielen Anlegern erhofften Trendwende in der Aktie von Bezahldienstleister PayPal zum Jahresende doch noch etwas? Dank einer starken Erholungsrallye in den vergangenen Wochen blickt das Papier inzwischen auf ein Plus von 25 Prozent seit dem Jahreswechsel zurück. Damit kann der Turnaround-Kandidat mittlerweile sogar den US-Gesamtmarktindex S&P 500 hinter sich lassen.

Bodenbildung gewinnt an Fahrt

Übergeordnet handelt PayPal zwar immer noch in einem Abwärtstrend, eingeleitet vom Platzen der Bewertungsblase in der Aktie im Herbst 2021. Die Dynamik der Abwärtstrendbewegung hat sich in den vergangenen zwei Jahren aber zugunsten eines ausgedehnten Bodenbildungsprozesses spürbar verlangsamt.

Dazu hat beigetragen, dass die Aktie mit einem für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,4 sowie einem äußerst günstigen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,2 – das Fünfjahresmittel von PayPal liegt mit rund 24 fast doppelt so hoch – längst attraktive Bewertungsniveaus erreicht hat.

Golden Cross: Kaufsignal verfehlt seine Wirkung nicht

In der ersten Jahreshälfte beschränkte sich das Kursgeschehen weitestgehend auf eine Seitwärtsphase zwischen 58 und 68 US-Dollar. Die gleitenden Durchschnitte verpassten es dabei immer wieder, als Unterstützungen zu dienen. In den Sommermonaten kam eingeleitet von bullishen Divergenzen aber Leben in die Aktie. Der Kursanstieg führte schließlich mit einem Golden Cross der Durchschnittslinien auch zu einem Kaufsignal.

Mit dessen Hilfe hat PayPal die zweitweise aufgegebenen Aufwärtstrendlinie zurückerobern können und ist in Richtung 73 US-Dollar angestiegen, wo noch eine Kurslücke zu schließen war. Ein Ausbruch über diese Marke blieb den Anteilen zwar wiederholt verwehrt, gelang aber am vergangenen Donnerstag per Aufwärts-Gap.

Läuft Anlegern jetzt der Kurs davon?

Solche sogenannten Runaway-Gaps können, wenn sie von weiteren Kursgewinnen begleitet werden, als sehr starke Kaufsignale verstanden werden, da sie zum konsequenten "Auspreisen" von Marktteilnehmenden führen. Die müssen häufig ihre Hoffnungen begraben, in einen Wert nochmal zum erhofften günstigeren Preis einzusteigen.

Sie gelten daher als Trendfortsetzungssignale und lassen auf weitere Kursgewinne hoffen. Abgerundet wird dieses Bild technischer Stärke vom Relative-Stärke-Index (RSI) sowie dem Trendstärkeindikator MACD, die den Anstieg der Aktie mit eigenen Aufwärtstrends bestätigen.

Positiv hervorzuheben ist außerdem, dass der MACD nach der zwischenzeitlichen Korrektur zum Monatsauftakt wieder über die Signallinie klettern konnte, was eine Zunahme der Aufwärtstrenddynamik anzeigt.

Fazit: Weitere Kursgewinne zu erwarten – und die Chance auf 83,7 Prozent!

Zwar kann ein Test des Ausbruchs über 73 US-Dollar kurzfristig nicht ausgeschlossen werden, insgesamt befindet sich die Aktie von PayPal aber in einer technisch hervorragenden Ausgangslage für weitere Kursgewinne, die durch eine attraktive Bewertung unterstützt wird. Die nächste technische Herausforderung wartet bei 80 US-Dollar, während Wall-Street-Analysten derzeit einen fairen Wert von rund 82,50 US-Dollar sehen.

Das eröffnet mutigen Anleger eine kurzfristige Trading-Chance mit einem Renditepotenzial von bis zu 83,7 Prozent – und das pünktlich zum Weihnachtsfest. Hierzu wird der Discount-Optionsschein ME5GPX gekauft, der über eine Laufzeit bis zum 20. Dezember verfügt. Ausgestattet ist er mit einer Basis von 75 US-Dollar und einem Cap von 80 US-Dollar. Bis hierhin werden Kursgewinne der Aktie angerechnet.

Solange PayPal bis zum Fälligkeitstermin in diesem Bereich handelt, erhalten Anleger eine Auszahlung. Den Maximalbetrag von 4,50 Euro erhalten Anleger, wenn PayPal bei 80 US-Dollar oder darüber handelt. Doch Vorsicht: Für Kurse unter 75 US-Dollar verfällt das Produkt wertlos. Dadurch ergibt sich zum Verfallstermin folgendes Auszahlungsprofil:

Szenariotabelle

Discount-Optionsschein ME5GPX (Basis 75 $ / Cap 80 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 77,00 $ Kaufpreis Optionsschein * 2,45 € Basis / Cap 75,00 / 80,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 20.12.2024 Verkaufspreis Aktie 72,50 $ 75,00 $ 77,50 $ 80,00 $ 82,50 $ Wertentw. m. Optionsschein 0,00 € 0,00 € 2,25 € 4,50 € 4,50 € Rendite Aktie -5,8 % -2,6 % +0,6 % +3,9 % +7,1 % Rendite Optionsschein -100,0 % -100,0 % -8,2 % +83,7 % +83,7 %

* Stand: 23. September, 11:50 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion