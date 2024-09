Pünktlich vor den Zahlen: KI-Wert Micron mit Bodenbildung!

Hinter der Aktie von Speicherchip-Hersteller Micron liegt in diesem Jahr eine nervenaufreibende Achterbahnfahrt. Verteuerten sich die Anteile zeitweise auf neue Allzeithochs von fast 160 US-Dollar, büßten sie in den vergangenen drei Monaten rund 45 Prozent an Wert ein. Noch steht gegenüber dem Jahreswechsel aber ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche.

Angesichts der Kursgewinne von knapp 20 Prozent im US-Gesamtmarktindex S&P 500 dürften sich damit aber die wenigsten Anleger zufriedengeben, zumal Micron als Zulieferer von Nvidia als KI-Profiteur gilt. Am Mittwochabend wird das Unternehmen seine Quartalszahlen präsentieren, alle wichtigen Details lesen Sie hier.