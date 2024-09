Yousign und Bpifrance bündeln ihre Kräfte (FOTO)

Paris/Berlin (ots) - Elektronische Signaturen sind heute ein unverzichtbares

Werkzeug für grenzüberschreitende Transaktionen. Yousign

(https://yousign.com/de-de) , einer der führenden europäischen Anbieter von

elektronischen Signaturen, garantiert Compliance und rechtliche Gültigkeit auf

europäischer Ebene und ermöglicht eine nahtlose Vertragsautomatisierung. Durch

die Beteiligung der Förderbank Bpifrance (https://www.bpifrance.com/) mit ihrem

Digital Venture (https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/investissement/investiss

ement-expertise/digital-venture) Fonds soll die Entwicklung einer einheitlichen

europäischen Plattform für E-Signaturen vorangetrieben werden.



Eine strategische Partnerschaft zur Stärkung des europäischen Marktes





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Unterstützung durch die öffentliche Förderbank ermöglicht es Yousign, seineführende Position im europäischen Markt für elektronische Signaturen weiterauszubauen, mit zwei zentralen Zielen:1. Digitale Souveränität: Yousign strebt an, ein Schlüsselakteur für diedigitale Souveränität Europas zu werden, indem das Unternehmen eine Lösungfür elektronische Signaturen anbietet, die den höchsten Sicherheitsstandardsund den Vorschriften der einzelnen Länder entspricht.2. Sektorenübergreifende Expansion: Yousign plant, sein Angebot auf einbreiteres Spektrum von Unternehmen auszuweiten - mit speziellem Fokus aufgroße Softwareanbieter. Zudem soll seine Präsenz in stark reguliertenBranchen wie dem Notariat, dem Gesundheitswesen und der Finanzwirtschaftgestärkt werden.In Europa hat eine Vielzahl an Unternehmen ihre Vertragsprozesse mit Kund:innen,Geschäftspartner:innen und Mitarbeiter:innen digitalisiert. DieseEffizienzsteigerung geht jedoch mit dem Risiko einher, dass sensible Datengefährdet werden - insbesondere dann, wenn Dienstleister aus Ländern wie den USAmit weniger strengen Datenschutzvorgaben eingebunden sind.Yousign ist einer der führenden europäischen Anbieter von elektronischenSignaturen. Das Unternehmen verfügt über die nötige eIDAS-Zertifizierung fürelektronische Signaturen und die Reichweite, um europäischen Unternehmen nichtnur die Einhaltung von Vorschriften zu garantieren, sondern auch eine souveräneVerarbeitung ihrer sensiblen Daten sicherzustellen. Die Beteiligung vonBpifrance unterstreicht die institutionelle Bedeutung des Aufbaus einersouveränen europäischen Plattform.Europäischer Marktführer für elektronische SignaturenSeit seiner Gründung 2013 hat Yousign mehr als 20.000 Kund:innen in Europagewonnen, vorwiegend in Frankreich, Deutschland und Italien, und richtet sich