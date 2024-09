FluoRok erhält 7,7 Mio. GBP (9,8 Mio. $), um die Sicherheit und Nachhaltigkeit der fluorchemischen Produktion zu verbessern

Oxford, England (ots/PRNewswire) - FluoRok, ein in Oxford ansässiges

Start-up-Unternehmen, hat 7,7 Millionen Pfund aufgebracht, um neuartige

fluorchemische Reagenzien und Batterieelektrolytsalze in großem Maßstab

herzustellen und zu vermarkten. Die überzeichnete Finanzierungsrunde wurde von

BGF zusammen mit dem Green Generation Fund angeführt und umfasste den

Batteriespezialisten Volta Energy Technologies, aktuelle Investoren (Oxford

Science Enterprises und University of Oxford), Excellis Holding und Angels.



Das 2022 gegründete Unternehmen FluoRok ist ein Spin-off der Universität Oxford,

die ein innovatives, patentiertes Verfahren für den Zugang zu Fluorchemikalien

entwickelt hat - Chemikalien, die das Element Fluor enthalten und für die

globale Energiewende, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelversorgung von

zentraler Bedeutung sind.







Milliarden Dollar, beruht auf einem jahrhundertealten, kohlenstoffintensiven

Verfahren, in dessen Mittelpunkt Fluorwasserstoff (HF) steht, eine hochgiftige,

gefährliche und schwer zu handhabende Chemikalie. FluoRok hat einen sicheren und

nachhaltigen Ansatz entwickelt, der HF vollständig umgeht und einen

umweltfreundlichen Zugang zu Fluorchemikalien bei gleichzeitiger Senkung der

Prozesskosten ermöglicht. Die bahnbrechende Innovation von FluoRok hat eine

beträchtliche Anziehungskraft auf zahlreiche potenzielle Kunden in den

Kernmärkten für Elektrolytsalze für Lithium-Ionen-Batterien und Agrochemikalien.



Die Finanzierung wird das Wachstum des Teams und die Erweiterung der

Produktionsanlagen für die erste Lieferung von Fluorierungsreagenzien und

Lithiumhexafluorphosphat (LiPF6), einer Schlüsselkomponente von

Lithium-Ionen-Batterien, unterstützen.



Dr. Gabriele Pupo, Geschäftsführer und Gründer von FluoRok , sagte: "Wir freuen

uns, BGF, Green Generation Fund und Volta Energy Technologies in unserem

Investorenkreis begrüßen zu dürfen. Ihre Erfahrung beim Aufbau bahnbrechender

Unternehmen im Bereich der Batterie- und nachhaltigen Technologien ist von

unschätzbarem Wert. Mit einem hervorragenden Investorenkonsortium, , setzen wir

unsere Mission fort, die Produktion von Fluorchemikalien sicherer, günstiger und

nachhaltiger zu machen. Diese Investition ist entscheidend für die Skalierung

und Kommerzialisierung unserer firmeneigenen Technologie mit Partnern in der

globalen fluorchemischen Lieferkette und für die Beschleunigung der Technologie,

die eine zuverlässige und lokalisierte Versorgung mit einer Schlüsselkomponente

von Li-Ionen-Batterien ermöglicht."



Dennis Atkinson, Investor bei BGF, sagte: "Der Ansatz von FluoRok verändert die

Sicherheit und Nachhaltigkeit der fluorchemischen Produktion bei gleichzeitiger

Kostensenkung. Besonders ermutigend ist die große Nachfrage von Kunden auf der

ganzen Welt, und wir freuen uns darauf, FluoRok dabei zu unterstützen, den

globalen Markt zu revolutionieren und kommerziellen Maßstab zu erreichen."



Manon Littek, Gründungspartnerin des Green Generation Fund , sagte: "Das

revolutionäre Verfahren von FluoRok stellt einen Durchbruch für die

Fluorierungsindustrie dar und ermöglicht den Zugang zu Verbindungen, die für die

Energiewende, die weltweite Lebensmittelversorgung und die Gesundheit von

grundlegender Bedeutung sind. Auf dem Weg zu einer widerstandsfähigen und

nachhaltigen Zukunft freut sich GGF über die Partnerschaft mit einem zukünftigen

Weltmarktführer im Bereich Fluorierung und Unabhängigkeit der Lieferkette."



Dr. Jeff Chamberlain, Geschäftsführer und Gründer von Volta Energy Technologies,

sagte : "Volta ist begeistert und eifrig dabei, FluoRok bei der

Kommerzialisierung und Skalierung seiner einzigartigen Fluorierungsmittel zu

unterstützen. Die Verwendung von FluoRoks Reagenzien in der Batterieindustrie

verspricht die Herstellung von fluorierten Elektrolytsalzen, wie LiPF6, ohne den

Einsatz von giftiger und korrosiver Flusssäure zu ermöglichen. Dies wird die

Einstiegshürden für die Elektrolytindustrie in Europa und Nordamerika senken.

Über die Batterieindustrie hinaus bieten zahlreiche Anwendungen für

FluoRok-Reagenzien das Potenzial, sich auf vielen globalen Märkten auszuwirken."



